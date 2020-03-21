شكرا لقرائتكم قبل توقف النشاط.. هؤلاء الأبطال الـ9 فى 18 جولة دورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة.

وأعلن اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأحد الماضي، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة بمصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناءً على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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وقبل توقف بطولة الدوري المصري ، تصدر التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي قائمة الاكثر صناعة للأهداف لينافسه كل من يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد ٦ تمريرات سحرية ويحل الثلاثي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وأحمد رفعت لاعب انبي وأحمد شديد قناوي لاعب الإنتاج الحربي في المركز الثالث برصيد ٥ تمريرات سحرية.

تصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز قائمة هدافي المسابقة برصيد ١٣ هدفا فيما حل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لانبي ثانيا برصيد ٩ أهداف فيما تواجد سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد ٧ أهداف ثم الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي في المركز الرابع برصيد ٦ أهداف لكل منهما.

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.