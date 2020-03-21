شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تبدأ التفاوض مع الشيخ ولطفى لتجديد عقديهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي ،خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد علي لطفي أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلي في بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلي لطفي وذلك بمجرد الانتهاء من ملف تجديد عقود رباعي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي والذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن انجاز ملف الإبقاء عليهم يعد أمر ضروري وعاجل في الفترة الحالية بالمقارنة بباقي الملفات الأخرى.