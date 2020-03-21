شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات تضع خطة لتجمع اللاعبين حال إلغاء بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الأجهزة الفنية لمنتخب مصر سواء الأول بقيادة حسام البدري أو الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومنتخب الشباب بقياذة ربيع ياسين بدأوا في وضع خطة لتجمع اللاعبين فى القترة المقبلة في حالة التأكد من صعوبة استئناف يطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

بدأ مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي في وضع خطة لتجمع اللاعبين في الفترة المقبلة في حالة استمرار توقف النشاط الكروي وايجاد حل لتجمع اللاعبين في معسكرات لعدة أيام استعداد لاوليمباد طوكيو المقرر إقامتها حتي الأن في 24 يوليو المقبل بطوكيو ورفض اللجنة الاوليمبية الدولية الغاءها أو تأجيلها.

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