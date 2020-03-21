شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضي مشاهير الساحرة المستديرة أوقاتهم بعيدا عن غرام الحنين للكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات فيروس كورونا المستجد، يشكل خطرًا كبيرًا يهدد كافة دول العالم، وعلى جميع الأنشطة المختلفة، بعدما تسبب هذا الفيروس في وفاة الالاف من الأشخاص.

الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص،تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين. ولجأ مشاهير الساحرة المستديرة لعدة طرق لمواجهة الحجر المنزلي وحنين العودة بمداعبة الكرة معشوقتهم الاولي والأخيرة.

*التجمع العائلى

كانت معسكرات وسفريات نجوم الكرة تحول دون قضائهم اغلب الاوقات مع أسرهم الصغيرة ولكن جاءت هذه الفترة لتجعل اللاعبين يشعرون بالدفء الأسري المفقود منذ طويلة . اغلب نجوم الكرة حرصوا علي قضاء أوقاتهم مع اولادهم وزوجاتهم داخل المنازل ضمن خطة الوقاية من وباء كورونا .

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*السويشال ميديا

لم يجد نجوم الساحرة المستديرة ملاذا أمن لقضاء أوقاتهم سوي باللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي سواء لمتابعة الأخبار أو مشاهدة المباريات المسجلة أو التفاعل مع محبيهم وعشاق مهاراتهم وتبادل الصور والذكريات والأحاديث الممتعة في ظل طول وقت البقاء بالمنزل .

*البلاى ستيشن

يقضي اغلب نجوم الكرة أوقاتهم في لعبة البلاي ستيشن في ظل قرار التجميد المفاجيء لكل دوريات العالم بشكل أصاب عشاق الساحرة المستديرة بصدمة قاسية لم تستوعبها العقول حتي الآن . يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.