مباريات اليوم السبت 21-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 مباريات اليوم السبت 21-3-2020 “المؤجلة”، بسبب فيروس كورونا.

كنا سنعيش يومًا مميزًا، حيث كان مانشستر سيتي سيواجه تشيلسي في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي إسبانيا كان سيلعب ريال مدريد امام فالنسيا في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ولكن لفيروس كورونا رأي آخر، سوف يجعلنا نعيش يومًا جديدًا بدون مشاهدة فريقنا المفضل، او حتى الفرق الأخرى، فجميع الدوريات في جميع بلدان العالم متوقفة، خوفًا من تفشي الفيروس التاجي، والآن سنوافيكم بـ أهم الانباء.

والبداية في إسبانيا، حيث سيجتمع مجلس إدارة برشلونة اليوم السبت، لإيجاد طرق للمساعدة في تقليل تأثير فيروس “كورونا” على النادي الكتلوني، خاصة في ظل توقع تمديد مدة تعطيل كرة القدم داخل إسبانيا.

ننتقل إلى سويسرا، ففي ظل تعليق النشاط الرياضي داخل البلاد منذ بداية شهر مارس الجاري، ظهرت أزمة كبيرة بين اللاعبين والأندية بسبب الأجور، إذ رفض عدد كبير من اللاعبين الموافقة على خفض رواتبهم.

ونتيجة لهذا الرفض، قرر فريق “سيون السويسري” فسخ عقد تسعة من لاعبية، على رأسهم الكاميروني “أليكسندر سونج”، والسويسري “يوهان دجورو”، نجمي فريق آرسنال الإنجليزي السابقين.

وذكر “كريستيان كونستانتين”، رئيس النادي انه اتخذ هذه الإجراءات لتفادي الخسائر جراء الأزمة الراهنة. وقام بتخفيض أجور اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بسرعة الرد حتى يتخذ النادي إجراءاته، ما دفعه لفسخ عقود من لم يبلغ المسؤولين بموقفه.

نذهب إلى ألمانيا، مع خبر سار، حيث قرر ثنائي “بايرن ميونخ” ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش بطرح مبادرة جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وتبرعا بمبلغ مليون يورو لمؤسسة “We kick corona” الخيرية، وتدشين موقع بعنوان “www.WeKickCorona.com” كبداية لجمع التبرعات.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم السبت 21-3-2020 المؤجلة:

* الدوري الإنجليزي – الجولة 31

تشيلسي – مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد – أستون فيلا

نوريتش سيتي – إيفرتون

بيرنلي – واتفورد

ليفربول – كريستال بالاس

* الدوري الإسباني – الجولة 29

بلد الولي – سيلتا فيغو

ريال مدريد – فالنسيا

ديبورتيفو ألافيس – ريال سوسييداد

إيبار – أتلتيك بيلباو

* الدوري الإيطالي – الجولة 28

بريشيا – جنوى

تورينو – لاتسيو

سامبدوريا – بولونيا

جنوى – يوفنتوس

سبال – ميلان

* الدوري الألماني – الجولة 27

فرايبورج – فيردر بريمن

كولن – فورتونا دوسلدورف

شالكه 04 – أوجسبورج

بادربورن – هوفنهايم

هيرتا برلين – يونيون برلين

* الدوري الفرنسي – الجولة 30

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رين – ليون

ميتز – ستاد بريست 29

نيس – مونبلييه

أنجيه – تولوز

ديجون – أميان

نيم أولمبيك – بوردو

* الدوري المصري – الجولة 20

إنبي – سموحة

طنطا‏ – حرس الحدود

* الدوري البرتغالي – الجولة 26

تونديلا – ديسبورتيفو أفيس

فيتوريا سيتوبال – سانتا كلارا

بورتو – ماريتيمو

بورتيمونينسي – بنفيكا

* الدوري الهولندي – الجولة 28

تفينتي أنشخيده – أدو دين هاج

بى اى سى زفوله – في في في فينلو

فيتيسه أرنهيم – فيليم 2 تيلبورغ

أس سي هيرينفين – آر كي سي فالفيك

* الدوري التركي – الجولة 27

* الدوري السعودي – الجولة 23

* الدوري التونسي – الجولة 17

* الدوري الروسي – الجولة 15

* الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” – الجولة 40

* الدوري الإيطالي الدرجة الثانية – الجولة 30

* الدوري الإسباني الدرجة الثانية – الجولة 33

* الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

* الدوري الفرنسي الدرجة الثانية – الجولة 30

* الدوري البرتغالي الدرجة الثانية – الجولة 26

بطولات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم السبت 21-3-2020

الدوري السويسري + الدوري البلغاري + الدوري القبرصي+ الدوري الويلزي + الدوري الكرواتي + الدوري الأمريكي + الدوري المكسيكي + الدوري الإيرلندي + الدوري السلوفيني + الدوري التشيكي + دوري البوسنه والهرسك.