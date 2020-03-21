شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستغل توقف "كورونا" فى مُشاهدة مباريات الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مشاهدة مباريات الرجاء المغربى خلال الفترة الحالية، من أجل وضع أفضل خطة للمواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع بطل المغرب، وذلك استغلالا لفترة التوقف الحالية بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة تدريبات الفريق الأبيض أول أبريل المقبل، خاصة بعدما قرر مد الراحة السلبية للاعبين لمدة أسبوع أخر، بعدما كانت ستنتهى تلك الراحة اليوم السبت، حيث فضل الفرنسى كارتيرون استمرار الراحة السلبية للاعبين لتجنب التجمعات خلال هذه الفترة حفاظا على اللاعبين من مخاطر تفشى فيروس كورونا، لاسيما وأن موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لم يتم تحديده حتى الآن، بعدما قرر اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا.

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ويحرص كارتيرون على التواصل مع معاونيه فى الزمالك من أجل التحضير بأفضل صورة لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مد فترة غلق النادى لمدة أسبوع آخر يبدأ من اليوم الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم كما قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.