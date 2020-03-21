يوميات معلق ألماني في زمن كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، يحاول المعلقون الرياضيون الهاء أنفسهم على طريقتهم الخاصة: يقوم الألماني روبي هونكه بتسلية متابعيه بالتعليق المباشر... حركة المرور على مفترق الطرق تحت نافذته في كولن!

يقول معلق قناة "آ أر دي" البالغ 36 عاما متحمسا في أحد فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي "درّاج، دون أي ضغط عليه، ماذا يفعل؟ يمر ببساطة، في الأمتار الثلاثين الأخيرة من شارع نويسر، ولا أحد يتقدم لمراقبته، هذا جريء، حركة جميلة".

يرتجل هونكه دون حسابات "أحد المشاة... يستمر في التقدم، ماذا سيفعل؟ ويعبر، يعبر وهذا جميل لأن الضوء أخضر".

فيديوهات عدة عرضها المعلق في حسابه على تويتر، حظي أحدها على أكثر من 100 ألف مشاهدة.

وفي رد على سؤال لوكالة "سيد" أحد فروع "فرانس برس"، قال هونكه "هذا المكان الذي نرى فيه مدى ادمان المشجعين. في وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض احيانا للاهانات، لكن حتى الان لم يكن هناك سوى ردود فعل ايجابية".

ويرغب المعلق الشاب بالاستمرار في تلبية رغبات متابعيه وحتى التعليق على امور أخرى غير حركة المرور أمام منزله "سأعلق على أي شيء، على سبيل المثال عندما تضع زوجتي الماكياج أو افتتح زجاجة من النبيذ".

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وقررت رابطة الدوري الألماني الإثنين إرجاء مباريات الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل على الأقل، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق منافسات البوندسليغا منذ الحرب العالمية الثانية. وتبنت الأندية الـ36 الخطوة خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مدينة فرانكفورت.

ومن المقرر ان تجتمع الأندية الأسبوع الأول من نيسان/أبريل لاتخاذ قرار بشأن استئناف المنافسات أو تمديد فترة الإرجاء.

وفي حال سمحت الظروف الصحية وانحسر فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى الآن أكثر بحياة أكثر من 11 ألف شخص حول العالم، تفضّل رابطة الدوري استئناف المباريات وإن بدون جمهور، لانقاذ عائدات النقل التلفزيوني التي تشكّل مصدر دخل أساسي للعديد من الأندية.

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