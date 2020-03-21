شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد شيكابالا على تحدى أجمد كوبرى؟.. ويتحدى رمضان وميدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك مع تحدى أجمد كوبرى الذى أطلقه أحمد عيد لاعب الزمالك السابق، بنشر فيديو للاعب أثناء مرور الكرة من بين أقدام المنافس.

شيكابالا نشر فيديو لمجموعة من الكرات التى قام خلالها بعمل " كوبرى " للمنافسين على موقع التغريدات توتير وتحدى أحمد حسام ميدو ورمضان صبحي.

من ناحية أخرى حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على متابعة حالة لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية من خلال التواصل معهم، بعد قراره باستمرار تجميد التدريبات حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجميع لتجنب فيروس كورونا، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

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وأوصى الفرنسى كارتيرون، لاعبى الزمالك بعدة أمور على رأسها ضرورة الحفاظ على أوزانهم خلال فترة التوقف تجنبا للتأثر بفترة الإجازة الحالية، وذلك من خلال خوض تدريبات يومية فى المنزل، خاصة أن الفريق الأبيض لديه ارتباط مهم مع الرجاء المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية، المقرر له أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

كما طالب كارتيرون لاعبى الزمالك بضرورة تجنب أى تجمعات والبقاء فى منازلهم بأكبر قدر من أجل الحفاظ على صحتهم واتباع تعليمات الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجنب فيروس كورونا، صرف لاعبو الزمالك، مطلع الأسبوع الحالى، بدل السكن الخاص بهم من خزينة النادى تباعًا، فى الفترة الماضية بعدما قام الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا بينما تسلم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور،أمس الخميس، 7 ملايين جنيه من العضويات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى المرحلة الأخيرة، لتنتعش الخزينة البيضاء بتلك القيمة المالية.