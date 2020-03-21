"ليس لديهما فرصة".. أسطورة ليفربول يتحدث عن انتقال صلاح وماني للريال أو برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد ستيف مكمانمان أسطورة ليفربول السابق، أن ثنائي "الريدز" محمد صلاح أو ساديو ماني ليس لديهما فرصة للانتقال لصفوف ريال مدريد أو برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مكمانمان ذكر في تصريحات عبر صحيفة "ميرور" البريطانية :"ريال مدريد يمتلك إيدين هازارد بجانب تواجد البرازيلي رودريجو القادم في الصيف الماضي".

وأضاف :"بغض النظر عن كيفية ظهور ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم إلا أن الفرق الإنجليزية هيّ الأفضل في العالم خلال التوقيت الحالي وريال مدريد وبرشلونة ليسوا كذلك".

وأكمل :"لا أعتقد أن ساديو ماني أو محمد صلاح لديهما أي فرصة في الرحيل لريال مدريد أو برشلونة".

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صلاح كان قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، لينجح الفرعون المصري في إثبات نفسه مع المدرب يورجن كلوب.

واستطاع صلاح على الصعيد الفردي أن يحقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا في موسمه الأول مع "الريدز" كما حقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

صلاح على الصعيد الجماعي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب لقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويسعى صلاح لقيادة ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد غياب دام 30 عامًا حيث يبتعد "الريدز" بالصدارة عن ملاحقه مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة.