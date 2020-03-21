رياضة | تعرف علي قائمة لاعبي كرة القدم المصابين بفيروس كورونا الجديد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي قائمة لاعبي كرة القدم المصابين بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 21/مارس/2020 - 02:50 ص
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علي ماهر حلمي
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انتشر فيروس كورونا في الأيام الماضية بالدول الأوربية بشكل كبير وأصيب العديد من اللاعبين بهذا الفيروس أولهم كان المدافع الدولي الإيطالي روجاني واللاعب الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي كما أعلن نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة 5 حالات إيجابية عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني من ضمنهم إيزيكيل جاراي مدافع فالنسيا الذي أعلن في وقت سابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
بالاضافة الي إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد والعديد من لاعبي نادي فيورنتينا الإيطالي و ديبورتيفو ألافيس الاسباني.
يذكر أن رابطة الأندية الانجليزية قررت وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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