رياضة | الأهلي يحسم موقفه النهائي من إستمرار رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه النهائي من إستمرار رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الانسحاب من سباق التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار الأهلي، في ظل مغالاة نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بمطتلباته المادية من أجل التخلي عن اللاعب بصفة نهائية.

كما رفض المارد الأحمر، فكرة تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، لرغبتهم في منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستقرار قبل الدخول في المنافسة على الألقاب.

وكان هيدرسفيلد تاون، طالب بالحصول على مبلغ 8 ملايين يورو أي ما يعادل 9 ملايين جنيه إسترليني، للتنازل عن رمضان صبحي بصفة نهائية، فيما طلب الحصول على مبلغ 4 ملايين يورو نظير الإعارة.

وعاد رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي، يناير العام الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تجديدها لمدة موسم واحد تنتهي بنهاية الموسم الجاري.