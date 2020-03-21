شكرا لقرائتكم أبو جبل لوالدته في عيد الأم: لو لم يكن السجود لله وحده لركعت لكي حبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الام الذي يحل غدا 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب جنش مهنئا والدته : أقسم لكي يا" أمي " لو لم يكن السجود. ..لله وحده "" لركعت لكي حبا ""'......❤????❤ كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب (❤أمي❤)

ابو جبل حارس الزمالك ووالدته

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ابو جبل ووالدته

و يرى جمهور الزمالك أن أبو جبل بما قدمه ويقدمه مع الزمالك منذ قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون يستحق عليه أن يكون حارسا أول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

أبو جبل نجح في تثبيت اقدامه مع الفريق الأبيض بقوة في ظل اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني عليه كأساسي في المباريات الأخيرة والتي أثبت جدارته من خلالها في حراسة عرين الزمالك ليدخل بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، كما كان نجم اللقاء الأول في القلعة البيضاء، بعدما نجح في الدفاع عن عرين فريقه طوال أحداث اللقاء في تصدى الهجوم الأحمر في لقاء السوبر المحلى الذي أقيم فى الإمارات، وانتهى لصالح الأبيض بركلات الجزاء ليحسم النتيجة لصالح فريقه 4/3.