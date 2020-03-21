شكرا لقرائتكم عبدالحليم علي: مصطفى محمد مستقبل هجوم الكرة المصرية وهذا ما يميزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عبدالحليم علي، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، على ما يقدمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب منذ عودته من الاعارة في الموسم الجاري.

وقال العندليب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى محمد هو مستقبل هجوم الكرة المصرية ومن الضروري وجوده على رأس قائمة منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأتم عبدالحليم إشادته بمصطفى محمد قائلاً:" أفضل ما يميز مهاجم الزمالك عن باقي مهاجمي مصر هو التسديد بإتقان وبقوة من على مسافات بعيدة وهي الميزة الغائبة عن أغلب مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي".