شكرا لقرائتكم نبيل دونجا: أحمد الشناوي سيعود حارس مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ان علاقته باحمد الشناوي زميله في الفريق علي افضل ما يكون مؤكدا انه يعتبر بمثابة اخ داخل الملعب وخارجه.

وكشف نبيل عماد دونجا خلال مداخلة هاتفية في برنامج ملعب اون تايم سبورت ان احمد الشناوي حارس كبير ويعلم جيدا ايجابياته وسلبياته ، وسيعود أفضل حارس مرمي في مصر.

وعن تجديد تعاقده مع بيراميدز كشف دونجا انه وقع علي عقود التجديد لمدة 4 سنوات ومستمر في الفريق ليحسم الجدل حول مصيره.

فيما كشف احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز حقيقة افتعاله ازمة بسبب عدم المشاركة في المباريات مع فريق بيراميدز مؤخرا ، حيث اكد الشناوي ان خطأ في الترجمة وعدم اجادة الكرواتي تاتيتش المدير الفني للفريق للغة الإنجليزية أدت الي سوء تفاهم.

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وقال احمد الشناوي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : عندما جاء مستر تاتيتش تحدثت معه بان ديسابر المدير الفني السابق كان يخرجني بره القائمة عندما كان يرغب في اراحتي ولا يضعني احتياطي، وهو ما فهمه بالخطأ حيث فهم الكرواتي اني ارفض الجلوس احتياطيا، ولكني جلست معه وشرحت له الموقف وتفهمه وكان سيعتمد علي في الفترة المقبلة لولا تجميد النشاط.

وتحدث احمد الشناوي عن هاني سعيد مدير النشاط الرياضي في بيراميدز مؤكدا ان الأخير نجح في فرض مزيدا من الاحترافية علي منظومة النادي بعدما وضع نظام للحضور والانصراف ببصمة اليد وخصم للتأخير والملابس المخالفة ونجح في حل ازمة مستحقات اللاعبين الموسم الماضي التي لم تكن مسجلة في العقود.

فيما أكد أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز والمنتخب الوطني ان شريف اكرامي حارس الأهلي اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي والاعلان عنه قبل اعلان الأهلي عدم تجديد التعاقد مع اكرامي.

وقال احمد الشناوي: اكرامي اختار القرار الصح انه يكمل مشواره لانه قيمة كبيرة وتاريخ وخبرة تحترم، وعن إمكانية انتقال اكرامي لبيراميدز قال الشناوي : اكرامي اخويا وينور أي مكان ووجوده في بيراميدز يضيف للفريق فنيا وخبرة، وانا اعرفه من أيام المنتخب واعرف طباعه انه شخصية محترمة واخ ويشرفني اني اتدرب معاه.