شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى عن هروبه من المباريات: "صن دوانز فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، أنه لم يهرب من أى مباراة سواء مع الزمالك والمنتخب باستثناء مواجهة صن داونز الجنوب ـفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقت أن كان مع الزمالك.

وقال الشناوي، فى تصريحات تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: "تعمدت الخروج فى مباراة صن داونز، فى نهائى دورى أبطال افريقيا، لأننى شعرت أننى غير موفق فى تلك المباراة وفى التسخين قبل اللقاء كنت أشعر بأن هناك أمر غريب، لو كنت استمريت، وكان من الممكن أن نخسر بأكثر من ثلاثة أهداف، لذلك طلبت التغيير".

وأضاف: "فى مباراة العودة، طلبت المشاركة، ولكن مؤمن سليمان، المدير الفنى وقتها للزمالك، فضل أن أكون متواجدا على مقاعد البدلاء، حتى لا يفهم الجمهور أننى تهربت من المباراة".

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فيما كشف أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز حقيقة افتعاله أزمة بسبب عدم المشاركة فى المباريات مع فريق بيراميدز مؤخرا، حيث أكد الشناوى أن خطأ فى الترجمة وعدم إجادة الكرواتى تاتيتش المدير الفنى للفريق للغة الإنجليزية أدت إلى سوء تفاهم.

وتحدث أحمد الشناوى عن هانى سعيد مدير النشاط الرياضى فى بيراميدز، قائلا، إن الأخير نجح فى فرض مزيدا من الاحترافية على منظومة النادى بعدما وضع نظام للحضور والانصراف ببصمة اليد وخصم للتأخير والملابس المخالفة ونجح فى حل أزمة مستحقات اللاعبين الموسم الماضى التى لم تكن مسجلة فى العقود.

فيما أكد أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى أن شريف إكرامى حارس الأهلى اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلى والاعلان عنه قبل اعلان الأهلى عدم تجديد التعاقد مع اكرامي.

أما عن رحيل الشناوى عن بيراميدز فى حالة انضمام اكرامى قال: سأتدرب معه ولن أرحل .