شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: مهاجم الزمالك مستقبل هجوم الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عبدالحليم علي، الهداف التاريخى لنادي الزمالك، على ما يقدمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب منض عودته من الإعارة فى الموسم الجاري.

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وقال العندليب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى محمد هو مستقبل هجوم الكرة المصرية ومن الضرورى وجوده على رأس قائمة منتخب مصر فى الفترة المقبلة".

وأتم عبدالحليم إشادته بمصطفى محمد قائلاً:" أفضل ما يميز مهاجم الزمالك عن باقي مهاجمي مصر هو التسديد بإتقان وبقوة من على مسافات بعيدة وه الميزة الغائبة عن أغلب مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي".