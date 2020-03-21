عبد الحليم على: مهاجم الزمالك مستقبل هجوم الكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عبدالحليم علي، الهداف التاريخى لنادي الزمالك، على ما يقدمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الشاب منض عودته من الإعارة فى الموسم الجاري.
وقال العندليب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى محمد هو مستقبل هجوم الكرة المصرية ومن الضرورى وجوده على رأس قائمة منتخب مصر فى الفترة المقبلة".
وأتم عبدالحليم إشادته بمصطفى محمد قائلاً:" أفضل ما يميز مهاجم الزمالك عن باقي مهاجمي مصر هو التسديد بإتقان وبقوة من على مسافات بعيدة وه الميزة الغائبة عن أغلب مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي".
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