شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: طارق حامد طوّر من مفهوم لاعب الوسط فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستويات الفنية المميزة التى يقدمها طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأبيض.

وأضاف جعفر خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد طور من مفهوم لاعب خط الوسط فى الكرة المصرية".

وأكمل:" لا يمكن أن يفكر أى مدير فنى فى استبعاد لاعب بحجم وقيمة طارق حامد".

واختتم حديثه مؤكداً أن تألق طارق حامد وروحه داخل الملعب أجبرا اللاعبين على الاستماع لتوجيهاته خلال المباريات الكبرى.

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وكان طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، قد أعلن موافقته على الدعوة التى أطلقها سعد سمير لاعب الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال طارق حامد، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، "قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر، وبرشح أحمد فتحى وأحمد عيد عبد الملك وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشيكابالا وجنش وعمر جابر".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.