شكرا لقرائتكم خبر عن "مورو" مُهدد بالرحيل عن إنبى فى فترة توقف النشاط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الثلاثى التنزانى حميد ماو والبوروندى فيستون عبد الرازق والليبيرى تونيا تيسديل لاعبى إنبى، البقاء فى القاهرة، خلال فترة توقف الدورى الحالية التى جاءت تجنبا لانتشار فيروس كورونا بينما غادر الغانى إبراهيما مورو لاعب الفريق البترولى، القاهرة، متجها إلى بلاده قبل تعليق حركة الطيران.

وكشف مسؤولو إنبى إن عودة مورو إلى الفريق البترولى مرتبطة بالمستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى فى مصر حيث سيتم حسم مصيره بالاستمرار مع الفريق، من عدمه، وفقا لقرار موعد عودة النشاط الرياضى من عدمه بعدما تم تعليق النشاط لمدة 15 يوما تنتهى بنهاية شهر مارس الجارى الذى جاء لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

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وقال زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، لـ"الخليج 365":"صحة الإنسان أهم من كرة القدم وأهم من أي شئ قررنا تعليق جميع الأنشطة لحين صدور تعليمات جديدة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء"، وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 من شهر مارس الجارى وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).