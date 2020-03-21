شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا: جددت فى بيراميدز.. والشناوى هيرجع أحسن حارس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، أن علاقته بأحمد الشناوى زميله فى الفريق على أفضل ما يكون، مؤكدا أنه يعتبر بمثابة أخ داخل الملعب وخارجه.

وكشف نبيل عماد دونجا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ملعب أون تايم سبورت، أن أحمد الشناوى حارس كبير ويعلم جيدا إيجابياته وسلبياته، وسيعود أفضل حارس مرمى فى مصر.

وعن تجديد تعاقده مع بيراميدز كشف دونجا أنه وقع على عقود التجديد لمدة 4 سنوات ومستمر فى الفريق ليحسم الجدل حول مصيره.

فيما كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز حقيقة افتعاله أزمة بسبب عدم المشاركة فى المباريات مع فريق بيراميدز مؤخرا، حيث أكد أن خطأ فى الترجمة وعدم إجادة الكرواتى تاتيتش المدير الفنى للفريق للغة الإنجليزية أدت إلى سوء تفاهم.

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وقال أحمد الشناوى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: عندما جاء مستر تاتيتش تحدثت معه بأن ديسابر المدير الفنى السابق كان يخرجنى بره القائمة عندما كان يرغب فى إراحتى ولا يضعنى احتياطي، وهو ما فهمه بالخطأ حيث فهم الكرواتى أنى أرفض الجلوس احتياطيا، ولكنى جلست معه وشرحت له الموقف وتفهمه وكان سيعتمد على فى الفترة المقبلة لولا تجميد النشاط.

وتحدث أحمد الشناوى عن هانى سعيد مدير النشاط الرياضى فى بيراميدز، أن الأخير نجح فى فرض مزيدا من الاحترافية على منظومة النادى بعدما وضع نظام للحضور والانصراف ببصمة اليد وخصم للتأخير والملابس المخالفة ونجح فى حل أزمة مستحقات اللاعبين الموسم الماضى التى لم تكن مسجلة فى العقود.

فيما أكد أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، أن شريف إكرامى حارس الأهلى اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلى والاعلان عنه قبل إعلان الأهلى عدم تجديد التعاقد مع إكرامي.

وقال أحمد الشناوي: إكرامى اختار القرار الصح أنه يكمل مشواره لأنه قيمة كبيرة وتاريخ وخبرة تحترم، وعن إمكانية انتقال إكرامى لبيراميدز قال الشناوى : إكرامى أخويا وينور أى مكان ووجوده فى بيراميدز يضيف للفريق فنيا وخبرة، وأنا أعرفه من أيام المنتخب وأعرف طباعه وأنه شخصية محترمة وأخ ويشرفنى أنى أتدرب معاه.