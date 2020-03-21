شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الترجمة وراء أزمتى مع مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز حقيقة افتعاله أزمة بسبب عدم المشاركة فى المباريات مع فريق بيراميدز مؤخرا، حيث أكد أن خطأ فى الترجمة وعدم إجادة الكرواتى تاتيتش المدير الفنى للفريق للغة الإنجليزية أدت الى سوء تفاهم.

وقال أحمد الشناوى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: عندما جاء مستر تاتيتش تحدثت معه بأن ديسابر المدير الفنى السابق كان يخرجنى بره القائمة عندما كان يرغب فى إراحتى ولا يضعنى احتياطي، وهو ما فهمه بالخطأ حيث فهم الكرواتى أنى أرفض الجلوس احتياطيا، ولكنى جلست معه وشرحت له الموقف وتفهمه وكان سيعتمد على فى الفترة المقبلة لولا تجميد النشاط.

وتحدث أحمد الشناوى عن هانى سعيد مدير النشاط الرياضى فى بيراميدز مؤكدا أن الأخير نجح فى فرض مزيدا من الاحترافية على منظومة النادى بعدما وضع نظام للحضور والانصراف ببصمة اليد وخصم للتأخير والملابس المخالفة ونجح فى حل أزمة مستحقات اللاعبين الموسم الماضى التى لم تكن مسجلة فى العقود.

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فيما أكد أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، أن شريف غكرامى حارس الأهلى اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلى والإعلان عنه قبل إعلان الأهلى عدم تجديد التعاقد مع إكرامي.

وقال أحمد الشناوى: إكرامى اختار القرار الصح أنه يكمل مشواره لأنه قيمة كبيرة وتاريخ وخبرة تحترم، وعن إمكانية انتقال إكرامى لبيراميدز قال الشناوى : إكرامى أخويا وينور أى مكان ووجوده فى بيراميدز يضيف للفريق فنيا وخبرة، وأنا أعرفه من أيام المنتخب وأعرف طباعه أنه شخصية محترمة وأخ ويشرفنى أنى أتدرب معاه.

أما عن رحيل الشناوى عن بيراميدز فى حالة انضمام اكرامى قال: سأتدرب معه ولن ارحل .