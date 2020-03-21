شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الأهلى لم يفاوضنى.. ورفضت عرض إيطالى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يتم الحديث من قبل مسئولي الأهلى خلال الفترة الماضية للانضمام للقعلة الحمراء الموسم القادم.

وأوضح أحمد الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " ON TIME SPORT " أنه من الممكن الحديث مع أحد الوكلاء ولكن الحديث معي مباشرة من قبل المسئولين فى الأهلى لم يحدث حتى الآن وأنه يتبقى في عقدى موسمين ونصف في فريق بيراميدز لذلك من الصعب الرحيل له عن طريق مسئولى الفريق" .

وأشار أحمد الشناوى أنه كان يمتلك بعض العروض من الدورى الإيطالى خلال الانتقالات الشتوية الماضية ولكن لم يكتب لها النجاح .

قررت إدارة نادي بيراميدز، تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية والتي كانت مقررة غدا السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة، تمديد الراحة السلبية مرة أخرى، في ظل عدم تحديد موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.

Advertisements

وتقرر أن تكون موعد عودة فريق الكرة لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى بداية من يوم ١٣ مارس الجاري بملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وكان الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، قد اخطر اللاعبين بالعودة إلى التدريبات الثلاثاء الماضي، بعد الحصول على راحة يومى الاحد والاثنين قبل أن يتراجع ويخطرهم بمد الراحة السلبية الى اليوم الجمعة، ويأتي قرار المد اليوم للمرة الثالثة.

وتأهل نادى بيراميدز مؤخرا إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد لمواجهة حوريا الغينى يومى 3 و 10 مايو المقبل.