شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يضع 3 لاعبين أمام فايلر لبدء الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح ملف التعاقدات الصيفية خلال الميركاتو المقبل في ظل توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن عدة تقارير تسلمتها لجنة التخطيط من الجهاز الفني المعاون لرينيه فايلر عن اللاعبين الذين يروا فيهم القدرة على التواجد بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأبلغت إدارة النادي الأهلي اليوم قرارها بعدم تجديد تعاقد حسام عاشور بعد انتهاء عقده الموسم الجاري وهو الأمر الذي عبر فيه اللاعب اليوم في تصريحات صحفية عن صدمته كونه قدم كل حياته لخدمة المارد الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن البطء في التمريرات وبناء الهجمات وعدم استخلاص الكرات بسرعة كبيرة أبرز الملاحظات التي ساقها المدرب السويسري في اتخاذ قراره بشأن لاعب الأهلي الشهير، حيث أكد فايلر لإدارة النادي أن حسام عاشور يفتقد السمات التي يبني عليها خططه بالكامل والتي يأتي على رأسها البناء على قطع الكرات في أسرع وقت ممكن بالإضافة الى بناء هجمة من لمسات قليلة لا تتعدى العشرة حتى الوصول الى مرمى المنافس.

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وأوضح المصدر أن حسام عاشور تقدم به السن وهو وشريف إكرامي يعلمان جيداً أنهما خارج حسابات المدير الفني نهائياً وأن ما اثير بشأن مفاجأة اللاعب بالقرار غير منطقي بالمرة، خاصة وأن عاشور بات البديل رقم 4 بمركزه في ظل تألق عمرو السولية الكبير وقدرته على تنفيذ فكر المدرب بشكل كبير للغاية ما جعله يحتكر المرتبة الأساسية في الفريق.

وتابع أن حسام عاشور ربما يقرر الرحيل عن الفريق هلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأي من الأندية الأخرى بالدوري المصري الممتاز لمواصلة مشواره بالملاعب لموسم أو إثنين على الأكثر.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في حسم تجديد التعاقد مع وليد سليمان جناح الفريق الذهبي بعد الجلسة التي عقدت بالأمس بين اللاعب ولجنة التطوير والتي بات على أثرها تواجده خلال الفترة المقبلة قراراً رسمياً دون تحديد مقابل مالي عن الموسم الواحد.