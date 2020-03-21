محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020.
"وارد بعد رحيل إكرامي".. الشناوي يوضح حقيقة الانتقال للأهلي
أحمد الشناوي: أرحب بقدوم شريف إكرامي لبيراميدز
هدف الزمالك.. محاولات من قسنطينة لاستمرار بن عيادة
"ليس لديهما فرصة".. أسطورة ليفربول يتحدث عن انتقال صلاح وماني للريال أو برشلونة
رغم الشرط الجزائي.. مدرب الرجاء: مشاركة أحداد ضرورية أمام الزمالك
بعد قرار الرحيل.. أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع حسام عاشور
سيناريو تخيلي.. ماذا لو تفكك ليفربول ورحل صلاح؟
طارق السيد: خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة الـ 6 الشهيرة كانت بسبب غرور أتو فيستر
بعد عرض بـ"3 أضعاف".. بيراميدز يوضح حقيقة التعاقد مع فتحي
متفوقًا على ميسي.. صلاح خامس أعلى قيمة في العالم
الأهلي يوافق على رغبة شريف إكرامي ويشيد بمشواره الرائع
كيف سيتم تحديد الأندية المشاركة أفريقيًا حال إلغاء الموسم؟
بيراميدز يحدد موعد عودته للتدريبات
رسميا.. الأهلي يعلن عدم حاجته لحسام عاشور.. ويقدم عرضين للتعويض
"الأهلي باعني".. تصريحات نارية من حسام عاشور لمصراوي
مصدر لمصراوي: الأهلي مجبر على استمرار صالح جمعة
جاريدو: تلقيت تحذيرات قبل تدريب الأهلي.. وعشت سنة رائعة
خبير: الأهلي الأكثر قدرة على تحمل عواقب إيقاف النشاط
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. صلاح يتفوق على ميسي.. ورسالة من آل الشيخ للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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