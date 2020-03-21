"وارد بعد رحيل إكرامي".. الشناوي يوضح حقيقة الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

الشناوي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لم يتحدث معي أحد من الأهلي للتعاقد معي".

وتابع :"وكيلي أحمد يحيى لم يخبرني بوجود أي عرض من جانب الأهلي للتعاقد معي، فقط تلقيت عرضًا من أحد أندية الدوري الإيطالي لكن الصفقة لم تتم".

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وواصل :"من الوارد أن أكون ضمن أربعة أو خمسة حراس ضمن أهداف الأهلي خاصة بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي".

وأكمل :"أمامي موسمين ونصف على نهاية عقدي مع بيراميدز، ولدي الرغبة في البقاء مع النادي وهذا ما أكدته لهاني سعيد المدير الرياضي".

الشناوي صاحب الـ28 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2018 قادمًا من الزمالك.

ويبتعد الشناوي عن المشاركة مع بيراميدز في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة حيث لم يشارك سوى في 14 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.