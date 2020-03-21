أحمد الشناوي: أرحب بقدوم شريف إكرامي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رحب أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، بإمكانية قدوم شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف فريقه، مؤكدًا أنه لا توجد أي أزمة بالنسبة له في هذا الأمر.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" برحب بقدوم شريف اكرامي إلى بيراميدز وهنتمرن مع بعض في حالة تواجده مع الفريق".

وعقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، اجتماعًا اليوم الجمعة، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات. وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

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وأضاف الشناوي:" قدوم شريف اكرامي لبيراميدز بالتأكيد سيكون إضافة للفريق ولا يعني رحيلي عن النادي في الوقت الراهن".

وأوضح، أن مشاركة كأساسي أو احتياطي لا تهمه بشكل كبير مع بيراميدز، لافتًا أن لاعب محترف ويملك عقد مع النادي وملتزم ببنوده والمشاركة دائما ما تكون في يد الجهاز الفني للفريق.

وأتم تصريحاته:" اللعب كاحتياطي لا يقلل مني لاعب مع الفريق والتعامل جيد مع بيراميدز على مستوى الماديات ولا توجد مشاكل مادية مع أي لاعب وهذا أمر مطمأن للجميع".