هدف الزمالك.. محاولات من قسنطينة لاستمرار بن عيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية جزائرية عن موقف اللاعب الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة من الرحيل لصفوف أندرخلت البلجيكي.
وبحسب صحيفة "DZFOOT" الجزائرية، فإن نادي أندرلخت لم يتواصل مع اللاعب والذي انضم لصفوف المنتخب الجزائري مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة الجزائرية نقلاً من مصدر مقرب من اللاعب أن بن عيادة تلقى عرضين فقط وهما من جانب نادي الزمالك بجانب عرض أوروبي لم يتم الكشف عنه.
ونوّه المصدر أن نادي شباب قسنطينة سيجري محاولات أملاً في تمديد عقد بن عيادة والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وكان وكيل أعمال اللاعب فيصل عبيد كشف في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن موكله تلقى عرضًا من الزمالك بجانب عروض أوروبية وخليجية (طالع التفاصيل).
صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى شباب قسنطينة في صيف 2016 قادمًا من اتحاد الجزائر.
بن عيادة شارك في 21 مباراة خلال هذا الموسم رفقة فريقه حيث سجل أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لترميم الجبهة اليمنى في ظل رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز حيث لا يتواجد في هذا المركز سوى حازم إمام بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد.
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