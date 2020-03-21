جونسون وهاليب يشاركان في هاشتاج ابق في المنزل

أصبح هاشتاج "ابق في المنزل" ضمن الأكثر رواجا في العالم، حيث شارك فيه العديد من الشخصيات العامة والسياسين، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي اعتبر وباءً عالميًا.

ووصل عدد المصابين على مستوى العالم إلى 272042 شخصًا وراح ضحيته 11299 أما المتعافون فيصلون لـ 90618.

كورتيس وودهس، لاعب كرة قدم سابق، "لكل شخص يخرج الليلة العاصفة قادمة ولديك فرصة للمساعدة، يرجي التفكير في الأخرين وأبق في المنزل".

وقال جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، "الليلة الماضية احتفلت العديد من العائلات في كندا وحول العالم بعيد النوروز بشكل مختلف قليلًا عن المعتاد، سنمر من هذا الوقت العصيب، بعد ذلك سنتجمع جميعًا نحتفل سويًا، ابق في منزلك، تمتع سنة جديدة سعيدة".

أما لوبيتا نيونجو، الممثلة المسيكية من أصل كيني شاركت في مساعدة الأطفال

سيمونا هاليب، نجمه التنس الشهيرة، شاركت في تحدي البقاء في

المنزل، والذي يقوم فيه اللاعبي كرة القدم عادة، بأن يتحكمون في لفافة المنديل بطريقة مهارية، وقد قامت بذلك بطريقة رائعة.

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بروس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، قال "نحن ندعم الشركات والعمال بطريقة لم تفعلها الحكومة من قبل، في البقاء في المنزل، فلن ننقذ بذلك آلاف الأراوح فقط، بل سنخرج من هذا الوباء بشكل أسرع".

أما فيل ميرفي، عمدة ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فكتب "افعل الأشياء الذكية أحمي اسرتك، ابق في المنزل واغسل يديك بالماء والصابون".