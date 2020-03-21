شاهد : حسين الشحات يتحدى أحمد عيد عبدالملك

أعلن حسين الشحات لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي قبوله تحدي الخير لمساعدة المتضريين من تفشي فيروس كورونا وقبل الدعوة التي وجهها له أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك بالتبرع لعدد من الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا. عيد عبد الملك لاعب الزمالك بالتبرع لعدد من الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا. وكتب حسين الشحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" قبلت التحدي من كابتن احمد عيد عبد الملك وكابتن احمد فتحي وبتحدي محمد الشناوي وعمرو السوليه ومحمد مجدي افشه وعمر السعيد".

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