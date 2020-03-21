ماذا قدم للنادي.. قبل تخلي الأهلي عن حسام عاشور

تخلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن قائد الفريق حسام عاشور، بعد أن أبلغته بأنهم لا ينون التجديد له لموسم أخر، رغم مشاركة اللاعب صاحب الرابعة وثلاثون عامًا، في حصد 35 بطولةـ خلال 20 عامًا، قاضهم داخل جدران القلعة الحمراء،

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أبدى عاشور، دهشته الشديدة من موقف النادي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم

استمراره مع الفريق.

وفيما يلي تعرض بوابة الوفد أبرز أرقام حسام عاشور:

- بدأ حسام عاشور، مشواره مع النادي الأهلي، عام 2000، وأولي مبارياته أمام الزمالك في الدور الأول موسم 2003 / 2004، وانتهت بفوز الزمالك 1–0 بقدم اللاعب جمال حمزة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

- نجح عاشور في حصد 35 بطولة على مدار السنوات اللي لعب فيها لصالح النادي الأحمر، وهما:

12 دوري عام.

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3 كؤوس مصر.

9 سوبر مصري.

5 دوري أبطال إفريقيا.

5 سوبر إفريقي.

بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

- يُعد حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى، بعد أن حملها خلفًا من أسامة حسني الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة بدوري 2010، وذلك قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين.

- أفتقر حسام عاشور، تسجيل الأهداف، حيث سجل على مدار تاريخه بالنادي الأهلي ثلاثة أهداف فقط.

- شارك عاشور، في 154 مباراة ببطولات إفريقيا، ويأتي في المرتبة الثانية وائل جمعة برصيد 114 مباراة.

- ويعتبر لاعب الأهلي الراحل، ضمن 4 لاعيبين شاركوا في جميع مباريات كأس العالم للأندية، وهما: محمد أبو تريكة، وائل جمعة، شادي محمد.