لاعب ليفربول السابق يقترب من العودة إلى البريميرليج من جديد

أفادت العديد من التقارير الصحفية داخل إسبانيا، أن نادي “تشيلسي” الإنجليزي تواصل بالفعل مع “برشلونة” الإسباني، بشأن التفاوض على إمكانية ضم “فيليبي كوتينيو”، المعار لـ”بايرن ميونخ” الألماني.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع كوتينيو بطلب من “فرانك لامبارد”، المدير الفني للبلوز، الذي أوصى بسرعة إنهاء التعاقد مع لاعب ليفربول السابق نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن “لامبارد” أجرى اتصالاً مع كوتينيو، وأكد على رغبته في ضمه إلى قلعة “ستامفورد بريدج”، وأبدى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا موافقته على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد من بوابة تشيلسي.

يذكر ان ان كوتينيو يلعب في صفوف فريق بايرن ميونخ حاليًا، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن النادي البافاري لا ينوي تفعيل بند شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من البلوجرانا، مأكدين بذلك عودة اللاعب إلى “الكامب نو” مع نهاية الموسم الحالي.

في المقابل من المتوقع ان يوافق برشلونة على فكرة رحيل كوتينيو عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا للاداء العادي الذي قدمه اللاعب مع الفريق، ولكن بشرط وصول عرض بقيمة كبيرة.

وشارك فيليبي في 32 مباراة حتى الآن مع فريق بايرن ميونخ في كافة المسابقات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث سجل 9، وقدم 6 تمريرات حاسمة.