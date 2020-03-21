فيروس كورونا: بعد إصابته .. زميل حجازي شارحًا أعراض الكورونا الأولية “كنت أغرق”

شرح مهاجم نادي وست بروميتش ألبيون “تشارلي أوستن” الأعراض التي شعر بها، عقب تأكيد إصابته بفيروس “كورونا” المنتشر حاليًا على مستوى العالم.

ووصف المهاجم الإنجليزي الأمر بـ”التجربة السيئة”، حيث أشار إلى أنه شعر بأعراض الكورونا الأولية تسري في جسده، بعد أن وصلت درجة حرارته إلى 39.7 درجة مئوية.

وأوضح تشارلي أنه كان باستمرار غارقًا في عرقه، وفي ذات الوقت كان يشعر بالبرد، ويرتدي الملابس الشتوية، ووصف ما حدث معه قائلاً “الشعور كان غريبًا، ربما كأن شخصًا سكب ماء على رأسك .. كنت أشعر بالغرق”.