- 1/2
- 2/2
شرح مهاجم نادي وست بروميتش ألبيون “تشارلي أوستن” الأعراض التي شعر بها، عقب تأكيد إصابته بفيروس “كورونا” المنتشر حاليًا على مستوى العالم.
ووصف المهاجم الإنجليزي الأمر بـ”التجربة السيئة”، حيث أشار إلى أنه شعر بأعراض الكورونا الأولية تسري في جسده، بعد أن وصلت درجة حرارته إلى 39.7 درجة مئوية.
وأوضح تشارلي أنه كان باستمرار غارقًا في عرقه، وفي ذات الوقت كان يشعر بالبرد، ويرتدي الملابس الشتوية، ووصف ما حدث معه قائلاً “الشعور كان غريبًا، ربما كأن شخصًا سكب ماء على رأسك .. كنت أشعر بالغرق”.
وأجبر أوستن على البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع تقريبًا بتوصية من طبيب فريق وست بروميتش ألبيون، قبل أن تتحسن حالته الصحية وبإمكانه التواصل مع أسرته ابتداء من يوم السبت المقبل.
يذكر أن وست بروم يحتل وصافة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي -تشامبيون شيب- وينشط له المحترفان العربيان “أحمد حجازي” و”علي الحبسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا: بعد إصابته .. زميل حجازي شارحًا أعراض الكورونا الأولية “كنت أغرق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.