فيروس كورونا: تحديد موعد عودة الدوري الإسباني .. والمباريات تلعب كل 48 ساعة

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” عن خطة تم وضعها من أجل استئناف موسم الليجا، بدون مشاكل، بعد تعليقه في الفترة الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح الشخص المسؤول عن المسابقة، في وقت سابق أنه لن يتنازل عن مواصلة الموسم، موضحًا تعرض الرابطة والأندية للكثير من الخسائر المادية، في حالة إلغاء المنافسة.

وفي آخر تصريحاته لجريدة “موندو ديبورتيفو” علق تيباس .. “هناك خطة موضوعة لاستئناف المنافسة في الدوري مرة أخرى يوم 15 مايو القادم، مع لعب مباراة كل يومين، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للوائح قبوله، مع إنهاء الموسم يوم 30 يونيو المقبل”.

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وبسبب تبقي 11 جولة على انتهاء المنافسة، فهذا سيعني أن كل فريق سيلعب 4 مباريات في ظرف 10 لقاءات، وهو أمر في غاية الصعوبة، ولكن لا مفر منه، وفق رؤية وتصريحات تيباس.

وفي سياق متصل، سيناقش الاتحاد الأوروبي طريقة لعودة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة أخرى، مع احتمالية نقل المباريات لتقام في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، أثناء فترة فراغ الدوريات، التي سوف تلعب بشكل يومي.

يذكر أن الدوري الإسباني يتصدره حاليًا نادي برشلونة بفارق نقطة واحدة عن غريمه ومنافسه التقليدي فريق ريال مدريد، الذي فرط في الصدارة، أسبوع واحد قبل تعليق المنافسات.