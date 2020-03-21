رياضة | قائمة أغلى اللاعبين.. مبابي يتصدر القائمة وصلاح يتفوق على ميسي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة أغلى اللاعبين.. مبابي يتصدر القائمة وصلاح يتفوق على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 21/مارس/2020 - 01:05 ص
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قائمة أغلى اللاعبين
محمد الدمتناوي
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كشفت شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين والإحصائيات، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم خلال الفترة الحالية.
وشهدت الفترة الماضية توقف جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وإصابة العديد من نجوم الكرة العالمية بالفيروس اللعين.
وتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بقيمة 200 مليون يورو، وأتى خلفه في المركز الثاني الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب فريق مانشستر سيتي بقيمة 160 مليون يورو.
وتفوق الدولي المصري محمد صلاح على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث احتل صلاح المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو، بينما تواجد ميسي في المركز الثامن يقيمة 140 مليون يورو.
وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم كالتالي:
1- كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان– 200 مليون يورو.
2- رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي– 160 مليون يورو.
3- نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان – 160 مليون يورو.
4- ساديو ماني لاعب ليفربول– 150 مليون يورو.
5- محمد صلاح نجم ليفربول – 150 مليون يورو.
6- هاري كين مهاجم توتنهام– 150 مليون يورو.
7- كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي – 150 مليون يورو.
8- ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة– 140 مليون يورو.
9- جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند – 120 مليون يورو.
10- أنطوان جريزمان جناح برشلونة– 120 مليون يورو.
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