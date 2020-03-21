رياضة | الأهلي يحسم مصير التعاقد مع نجم بيراميدز الإسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير التعاقد مع نجم بيراميدز الإسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل من أجل بحث بعض الملفات الهامة.

وتأتي جلسة مسؤولي الأهلي مع فايلر، لبحث سبل تدعيمات الفريق الصيفية، والاطلاع على متطلبات المدير الفني، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتناقش الثنائي حول مسألة تدعيم خط الدفاع في ظل الإصابات التي تواجه الفريق، وأبرزهم سعد الدين سمير والذي يعاني من إصابة في وتر إكيليس.

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ويحسم الجهاز الفني، مصير التعاقد مع عبدالله البكري مدافع فريق بيراميدز سبورت، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

ويفاضل الجهاز الفني بين التعاقد مع البكري وأسامه جلال مدافع فريق إنبي، والذي وقع على رغبات الانتقال للمارد الأحمر، بالموسم الجديد.

ويغيب الفريق حاليًا عن التدريبات الجماعية بأوامر فايلر، لمدة 6 أيام للراحة السلبية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.