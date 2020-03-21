رياضة | "دونجا" يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دونجا" يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نبيل عماد "دونجا" متوسط ميدان فريق بيراميدز على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أحد الأندية في الصيف المقبل.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"قمت بتجديد تعاقدي مع بيراميدز وسعيد بالتواجد في النادي".

وتابع :"بعدما علم المسئولين بأنه متبقي في عقدي موسم واحد قام النادي بتجديد التعاقد معي لمدة 4 مواسم أخرى".

وواصل :"أي أمر في يد إدارة بيراميدز وأركز حاليا في بطولة إفريقيا "الكونفدرالية للتتويج بها".

وأتم حديثه :"خروجي من نادي بيراميدز لن يتم إلا عن طريق مسئوليه لأنني مرتبط بتعاقد معه".