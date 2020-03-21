رياضة | أحمد الشناوي يكشف الفارق بين بيراميدز في الموسم الماضي والحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشناوي يكشف الفارق بين بيراميدز في الموسم الماضي والحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن وجه الاختلاف بين بيراميدز في الموسم الماضي تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ، والحالي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الاثنين من الشخصيات المرموقة في الوطن العرب، فالمستشار تركي آل الشيخ هو من تعاقد معي وكانت المكافأت كبيرة في الموسم الماضي، والأمور تسير بشكل مميز".

وتابع :"أما بخصوص مستر سالم الشمسي فهو يتعامل وفقا للائحة والعقود، وكانت هناك وعود بالحصول على مقابل مادي كبير في حالة الفوز على الزمالك بنهائي كأس مصر".

وأتم حديثه :"رغتبي هو البقاء في نادي بيراميدز ولا أعلم أي شئ عن مفاوضات الأهلي".