رياضة | عاجل- أحمد الشناوي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أحمد الشناوي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"متبقي في عقدي موسمين مع بيراميدز، وأحصل على مقابل مادي جيد والنادي اشتراني بمقابل مادي كبير".

وتابع :"مالك النادي يعاملنا كأننا في أوروبا، وفي حالة وجود تقصير يكون هناك خصومات والمكافأت على الجميع".

وواصل :"الأمور في بيراميدز تسير بشكل جيد، وأنا سعيد بالتواجد بداخله".

وأشار :"عندما تنتقل من نادي جماهيري إلى ناد أخر ليس له جمهور، وبالتالي تعودت على الأجواء".

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وزا :"لا أعلم أي شئ عن مفاوضات النادي الأهلي، ولم يتحدث معي أحد، ومن الوارد جدا أن يتحدثوا مع وكيلي، أو مع حارس مرمى أخر".

وأوضح :"لو هناك تفاوض من جانب النادي الأهلي فسيكون من خلال بيراميدز لأنني مرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين".

وكيلي أحمد يحيى لم يتحدث معي في أي شئ، وتحدث معي في يناير الماضي بوجود عرض في إيطاليا ولكن الأمور لم تتم".

وأتم حديثه :"أرغب في استكمال مشواري في نادي بيراميدز والكابتن هاني سعيد طلب مني التجديد وأنا رحبت بذلك".