رياضة | الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف سر الاستغناء عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي السر وراء قيام النادي بالاستغناء عن واحد من نجوم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الجمعة 20 مارس رسميا الاستغناء عن خدمات شريف إكرامي حارس مرمى المرمى وتم إبلاغه بالبحث عن نادي جديد له في الموسم القادم.

وكشفت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح عن السبب وراء إستغناء النادي عن خدمات إكرامي وذلك خلال بيان رسمي أصدرته منذ قليل.

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وأكدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في بيانها أن الجميع كان يعلم رغبة شريف إكرامي في المشاركة كأساسي مع النادي ولكن اللجنة لا يمكنها التدخل في إختيارات السويسري رينيه فيلر مدرب الفريق لذلك تم إبلاغ اللاعب بالبحث عن نادي جديد ليحصل على فرصة معه.

ويوحد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع شريف إكرامي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي بيراميدز ونادي الجونة.

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.