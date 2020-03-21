رياضة | رئيس رابطة الكرة الإيطالية يُهاجم رئيس لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الكرة الإيطالية يُهاجم رئيس لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم داميانو توماسي رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا، الأندية التي قررت العودة إلى التدريبات من جديد في ظل تفشي وباء كورونا القاتل.

وقال توماسي، أن الحديث عن استئناف التدريبات "ليس منطقيا" خاصة والدوري متوقف بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وكتب توماسي على الموقع الإلكتروني للرابطة :" لا أعرف ما يدور داخل عقول هؤلاء الذي يفكرون في الاستفادة من تدريب لاعبيهم" في إشارة إلى التقارير التي تفيد بنوايا رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، وأندية أخرى في دوري الدرجة الأولى لاستئناف تدريباتهم يوم 23 من الشهر الجاري.

ومع ذلك، قيل أن الأندية العشرين التي تنافس في دوري الدرجة الأولى قررت في اجتماع غير رسمي يوم الجمعة تعليق كل الأنشطة حتى الرابع من أبريل المقبل.

وأصيب 13 لاعبا في دوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا حيث تدخل إيطاليا الاسبوع الثاني من الغلق الشامل، بعد أن أصاب الفيروس 47 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من أربعة آلاف.