رياضة | أخبار برشلونة اليوم الجمعة 20 مارس: ميسي يطالب بضم هذا اللاعب من أجل البقاء.. حسم الجدل حول صفقة لاوتارو مارتينيز.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الجمعة 20 مارس: ميسي يطالب بضم هذا اللاعب من أجل البقاء.. حسم الجدل حول صفقة لاوتارو مارتينيز.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 20 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 20 - 3 - 2020 :-

- وصفة سحرية لإنقاذ برشلونة

كشف رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي عن نقطة ضعف برشلونة مرشحاً للنادي صفقة مميزة لضمها في الصيف المقبل، وقال كومان في تصريحاته اليوم: برشلونة يحتاج إلى لاعب سريع, انظر لـ ما فعله فينسيوس في الكلاسيكو .. برشلونة يحتاج لاعب مثله يتمتع بلمسة جيدة، واضاف: في وسط الملعب برشلونة لديه لاعبين بنفس الخصائص, يلعبون لاستلام الكرة .. أنسو فاتي يعمل بشكل جيد والفريق يحتاجه بسبب سرعته.

- كورونا يحكم.. برشلونة يقوم بحركة مفاجئة ضد نجومه

يستعد نادي برشلونة الإسباني للقيام بخطوة مفاجئة لمجابهة تداعيات وباء كورونا المستجد على ميزانيته وأرباحه التي ستتضرر بسبب إيقاف النشاط، وفي ظل مساعيه لمقاومة التداعيات الاقتصادية الوخيمة لتفشي وباء كورونا الذي أربك الروزنامة الرياضية الدولية بعد أن فرض حالة من "الشلل القهري" بسبب وقف بطولات الدوري وكافة المنافسات المحلية والقارية على حد سواء، سيبادر النادي الكتالوني بعقد اجتماع "استثنائي" لمجلس إدارته اليوم الجمعة، لدراسة الوضع الراهن ووضع الآليات المناسبة لمجابهته.

- بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي قرر عدم البقاء مع الفريق، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل، ويسعي عملاقي إسبانيا الريال والبرسا إلى الحصول على خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد اللاعب صيدًا ثمينًا لكلاهما.

- إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن إنتر ميلان يُحذر برشلونة بأنه يريد المال فقط من أجل لاوتارو، وان النادي الإيطالي لا يرغب في دخول أي لاعب في العملية ويُريد أموال فقط، ولكن برشلونة مُقتنع أن الانتر يرغب في ضم اللاعب التشيلي ارتورو فيدال وسيقبلون دخوله في العملية، بعد رغبة كونتي مدرب الفريق الإيطالي بضم لاعب خط وسط البارسا.

- ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ميسي حدد طلباته الأساسية لإدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل الموافقة بشكل نهائي على تمديد تعاقد مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وقال موقع " LE10sport" الفرنسي، بأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جاء على رأس طلبات ليونيل ميسي لتجديد تعاقده مع البلوجرانا.

- برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل كيكي سيتين عن تدريب الفريق

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر بقاء سيتين مع الفريق وعدم رحيله عن النادي، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لديه ثقة كبيرة في كيكي سيتين وسوف يبقى على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم القادم.