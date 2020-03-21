رياضة | شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحديث الذي دار بينه وبين شريف إكرامي حارس الأهلي، عقب قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"شريف تحدث معي وقال بأنه كان المفترض أن يكىن الكلام معي منذ فترة وبالتالي الأمور لم تسير كما أريد".

وأضاف :"الموقف بالنسبة لي علمته وعلاقتي مع المدرب ممتازة، وطلبت من فايلر أن يتم حسم موقفي".

وتابع :"شريف شعر بأن النادي لا يرغب في تجديد تعاقده، وعلى ذلك قرر الرحيل عن النادي وكتابة التغريدات على تويتر".