رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة، الموافق 20 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020:-

رسميا.. الأهلي يبلغ عاشور بعدم تجديد تعاقده

أبلغت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق والتي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني الذي لا يتدخل أحد في مسئولياته كعادة الأهلي علي مدار تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوا اللجنة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع عاشور للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين والذي لم يدخر جهدًا في رفعة إسم ناديه وكان القدوة والمثل في الانضباط والإلتزام.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا وأن النادي وقياداته لايتمني أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الإحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب .. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

عقدت لجنة التخطيط للكرة، بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات. وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية رحيله عن الأهلي نهاية الموسم بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل رسمي.

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

أبلغت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رؤية مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري رينيه فايلر، لقائد الفريق حسام عاشور، بعدم الرغبة في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ومن هذا المنطلق أعرب حسام عاشور عن أسفه وحزنه الشديد وصدمته من قرار الإدارة برفض التجديد معه.

وقال عاشور في تصريحات صحفية، "مصدوم بسبب ما حدث معي من إدارة الأهلي، فلم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق في يوم من الأيام بعد تاريخي الطويل بالقلعة الحمراء".

وأكد عاشور على أنه لا يريد الاعتزال في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يملك عروضا لكنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها أو مناقشتها في الوقت الحالي.

وأشار، "خلال الجلسة أبلغني مسؤولو الأهلي برفض التجديد لي، وهذا الأمر بلا شك لم يكن في حساباتي على الإطلاق، بعد كل هذه السنوات من العطاء هل يصح أن أرحل؟!".

خاص - تفاصيل عقد شريف إكرامي مع بيراميدز

يستعد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتفعيل عقده الجددي مع بيراميدز

بعدما أعلن النادي الأحمر رحيل الحارس نهاية الموسم.

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وأعلن النادي الأهلي منذ قليل الموافقة على رغبة إكرامي بالرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم موجها الشكر له على السنوات التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء ومشيدا بانضباطه والتزامه.

ووقع إكرامي في وقت سابق على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، حيث من المنتظر أن يكمل عملية انتقاله لبيراميدز.

وكشف مصدر مقرب بان إكرامي سيحصل على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد في بيراميدز وسيتربط بعقد لمدة 3 مواسم.

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب نادي المقاولون العرب في الصيف القادم.

وتواصل مسوؤلي الزمالك بالفعل مع طاهر لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي في نهاية الموسم الجاري.

وطالب نجم المقاولون العرب مسؤولي الأبيض بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالي لأنه لن يتمكن من الرحيل عن صفوف نادي المقاولون العرب قبل هذا الموعد.

وقد شارك طاهر محمد طاهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي المقاولون العرب خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب كثرة إصاباته وسجل خلالهم هدف وحيد.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي يضع طاهر محمد طاهر على أجندة الصفقات في حالة تعثر ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل حسام عاشور قائد المارد الأحمر، عرضًا من أحد أندية القمة في الإمارات، للإنضمام إلى صفوفه، عقب التأكد من رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وأبلغت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق والتي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، وتقرر عدم تجديد عقد اللاعب، وعرض عليه اما الإعتزال أو الرحيل لناد آخر.

حقيقة إنتقال أحمد فتحي لبيراميدز

رد نادي بيراميدز على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول دخوله في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي للنادي الأهلي، والإدعاء بتقديم عرض مالي كبير نظير الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه يعد أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر حاليا بفضل ما يمتلكه من نجوم وقدرات وإمكانيات يدعمها مجلس إدارته، ورغم ذلك لا يدفع المبالغ المالية الغير منطقية التي يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين ويرددونها في وسائل الإعلام.

أضاف المدير الرياضي بأنه لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسئوليه، ولكنه يرفض فكرة أن يتم المزايدة باسم النادي في أمر مفاوضات أي نادي مع أحد نجومه بتلك الطريقة الغير مقبولة والتي عفا عليها الزمن من وكلاء اللاعبين.

وشدد المدير الرياضي لبيراميدز على تقديره الكامل للنجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبا في صفوفها، إلا أنه أكد أن بيراميدز يرفض مجددا استغلال اسمه بهذه الطريقة، ومطالبا بعدم الزج بإسم النادي في تلك الأمور.

وأنهى المدير الرياضي لبيراميدز حديثه بأن إدارة ناديه حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية.