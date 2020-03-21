رياضة | عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الزمالك في دراسة فكرة التعاقد مع حسام عاشور أسطورة النادي الأهلي بعد قرار عدم تمديد عقده داخل جدران القلعة الحمراء.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أبلغت حسام عاشور في اجتماع اليوم عدم تمديد عقده مع الفريق ليكون الموسم الجاري هو الآخير له بقميص النادي.

وطرح الزمالك اسم حسام عاشور على طاولة التعاقدات الصيفية واستغلال رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الوقت الذي رفض فيه اللاعب الحديث عن العروض المقدمة له.

وانفجر حسام عاشور غضباً من قرار الأهلي برفض فكرة تمديد عقده وهو الأمر الذي قد يلعب عليه الزمالك للانتقام من الأهلي بخطف قائد الفريق .

وتعد فرصة حسام عاشور هي واحدة من أقوي الفرص أمام الزمالك لصفع الأهلي والرد على تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا.