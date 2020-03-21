رياضة | مانشستر يونايتد يتواصل مع منبوذ أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتواصل مع منبوذ أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد، مغادرة الجناح الفرنسي توماس ليمار لاعب نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لفريقه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة ESPN، عبر الصحفي "جوليان لاورنس" أن نادي مانشستر يونايتد إنضم للمهتمين بخدمات الدولي الفرنسي السابق.

وأضافت، أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر، إد ودوارد تواصل مع وكيل اللاعب، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وفشل ليمار في تقديم مردود طيب مع الروخي بلانكوس، منذ أن إلتحق بالفريق المدريدي من نادي موناكو الفرنسي، عقب إنتهاء بطولة كأس العالم2018، والتي حاز لقبها مع منتخب فرنسا.

وكان ليمار هو أغلى صفقة في تاريخ أتليتيكو مدريد، حين إنضم لقاء 65 مليون يورو، قبل أن يتحطم هذا الرقم الصف المقبل، بعد إنضمام جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي مقابل 120 مليون يورو.

وبدأ ليمار 11 مباراة مع أتليتيكو مدريد أساسياً هذا الموسم، مقابل 13 مباراة من مقاعد البدلاء في جميع البطولات.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو المهتم الوحيد خدمات صاحب الـ24 عاماً، حيث يبرز نادي أرسنال الإنجليزي في قائمة المهتمين بضم ليمار، حيث أشارت عدة تقارير إنجليزية، أن إدارة الجانرز تسعى لضم اللاعب في الصيف المقبل.