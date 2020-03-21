الامارات | 10 أسباب جعلت فريق الإمارات على بعد نقطتين من «المحترفين»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع فريق الإمارات شوطاً كبيراً للعودة إلى مصاف الأندية المحترفة، في دوري الخليج العربي، بعد اعتلائه الترتيب برصيد 39 نقطة، وأصبح بحاجة فقط إلى نقطتين، ليعلن صعوده رسمياً، وحسم إحدى بطاقتَي الصعود إلى المحترفين، وذلك قبل ختام الموسم بخمس جولات.
وتفسر 10 أسباب التألق الكبير، الذي ظهر عليه فريق الإمارات بالموسم الحالي، المتوقف حالياً بشكل مؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا».
ولعل من أبرز هذه الأسباب العمل الإداري بالحفاظ على أعمدة رئيسة في الفريق، وكذلك ما قام به الجهاز الفني، بجانب وقفة الجمهور، وغيرها.. نرصدها في التقرير التالي:
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