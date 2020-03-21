الامارات | «الشاهينية» تظفر بسيف رئيس الدولة للحول في ختامي الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تظفر بسيف رئيس الدولة للحول في ختامي الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت «الشاهينية» لمالكها حميد سعيد النيادي، بسيف رئيس الدولة للحول المفتوح، أمس، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020»، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وحضور كبير من الملاك المشاركين ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتختتم اليوم منافسات النسخة 40 من المهرجان، بسباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي تتنافس على مدار أربعة أشواط لحصد أغلى رموز ختامي الوثبة.

وحصدت «الشاهينية» لقب الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح لمسافة ثمانية كلم بزمن 12.20.3 دقيقة، لتهدي مالكها سيف رئيس الدولة، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها ثلاثة ملايين درهم. وجاءت في المركز الثاني «باركلين» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 12.23.4 دقيقة، وحلت «الظفرة» لمحمد زايد خلفان المنصوري في المركز الثالث.

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وتألق «هزام» المملوك لصالح محمد نصره العامري، وفاز بلقب الشوط الثاني للزمول المفتوح بعد أن قطع مسافة السباق في 12.47.9 دقيقة، ليتوج ببندقية الشوط ومليوني درهم، تاركاً المركز الثاني لـ«جلاد» لحمد راشد غدير الكتبي، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «العقاب» لحمد راشد غدير الكتبي. وفي الشوط الثالث، كانت «مياسة» لفرج حمودة الظاهري على موعد مع سيف الحول المحليات، إضافة إلى 2.5 مليون درهم، بعد أن أنهت الشوط في المركز الأول مسجلة زمناً قدره 12.22.2 دقيقة، رغم المنافسة الشرسة مع «الشامخة» لعيسى سعيد المنصوري، التي حلت في المركز الثاني بفارق جزأين من الثانية عن «مياسة»، وجاءت «شواهين» لحميد سعيد النيادي في المركز الثالث. وشهد الشوط الرابع للزمول المحليات فوز «وافي» لحمد راشد غدير الكتبي ببندقية الشوط و1.5 مليون درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 12.49.6 دقيقة، متفوقاً على «ممتاز» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي الذي حل في المركز الثاني، و«شاهين» لسيف علي راشد كليب الذي جاء في المركز الثالث.

وأقيمت الأشواط من الخامس حتى الثامن للهجن من فئة الإنتاج، إذ أكدت «شواهين» لحمد نهيان سالم العامري قدراتها العالية لتتوج بالسيف السادس في مسيرتها بعد أن انتزعت سيف الحول المحليات الإنتاج في الشوط الخامس بزمن 12.28.5 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«مطلية» لأحمد بالخزع العامري بزمن 12.30.8 دقيقة، والمركز الثالث لـ«غزوة» لسلطان عميرة الشامسي. وكان «مسلي» لحمد بيشان العجمي على قدر التوقعات التي وضعته في مقدمة المرشحين بالفوز في الشوط السادس للزمول المحليات الإنتاج، إذ انتزع بندقية الشوط و1.5 مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 12.45.2 دقيقة، وبفارق جزء واحد من الثانية عن «برلين» لحمد نهيان العامري الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «مخدد» لحمد مسلم جبروت الجنيبي. وتوجت «الهدة» لعبيد حلوس ذيبان العامري بسيف الحول المهجنات الإنتاج في الشوط السابع، إضافة إلى 2.5 مليون درهم بزمن 12.44.0 دقيقة، بينما كان المركز الثاني من نصيب «الشرية» لحمد راشد غدير الكتبي، و«جمهرة» لعبدالله سعيد الراشدي التي أنهت الشوط في المركز الثالث. واختتمت منافسات الفترة المسائية في المهرجان بفوز «الصيرمي» لمحمد راشد غدير الكتبي ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج في الشوط الثامن، إضافة إلى الجائزة المالية مليون ونصف المليون درهم، وقطع مسافة الشوط في 12.50.9 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«جزيل» لفارس عبدالله الدرعي، وفي المركز الثالث «مهدي» لحميد عبدالله الدرعي.

- منافسات النسخة 40 من المهرجان تختتم اليوم بسباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ.