شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يقرر غلق مقر الاتحاد بالقاهرة احترازيًا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، رسالة إلى جماهير الكرة بالقارة بها بعض النصائح لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم، مؤكدًا أنه يدرك مدى إحباط الجماهير بسبب تأجيل الأحداث الرياضية داخل القارة السمراء.

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كان «كاف» قد أصدر قرارًا بتجميد كافة المسابقات وأنشطة كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وآخرها بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي كان من المقرر إقامتها بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لرئيس الاتحاد أكد خلاله أن جميع العاملين في مقر الاتحاد بالقاهرة سوف يؤدون عملهم من المنزل حتى نهاية شهر مارس، كما وجه الشكر لكل النجوم الذين شاركوا في تحدي الأيادي النظيفة.

كما أشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن قرار تجميد النشاط الكروي بالقارة جاء بسبب الحرص على جميع عناصر كرة القدم من جماهير ولاعبين ومسؤولين، معربا عن حزنه على ضحايا كورونا في الفترة الماضية، مقدمًا تعازيه لكافة العائلات التي فقدت إحدى أعضائها بسبب الفيروس.