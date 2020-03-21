شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح ملف الصفقات الصيفية ويضع 3 لاعبين أمام فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح ملف التعاقدات الصيفية خلال الميركاتو المقبل في ظل توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن عدة تقارير تسلمتها لجنة التخطيط من الجهاز الفني المعاون لرينيه فايلر عن اللاعبين الذين يروا فيهم القدرة على التواجد بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر الأحد اجتماعاً مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لبحث مستقبل الفريق وامكانية تمديد تعاقده من عدمه في ظل المطالب التي تنادي بها بعض الجماهير بضرورة تأمين المدرب من المغريات التي قد يتلقاها خلال الفترة الماضية.

أضاف المصدر أن الأهلي أعد قائمة باللاعبين سيتم عرض فيها 3 لاعبين فقط في البداية هم عبد الله بكرى لاعب بيراميدز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريقه، وأسامة جلال لاعب انبي والمنتخب الأولمبي، وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب للحصول على الضوء الخضر للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة وان كانت صفقة بكري ستكون الأولى نظراً لسهولة التعاقد المباشر مع اللاعب أو ناديه.