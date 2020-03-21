شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: إكرامى اختار القرار الصح ووجوده فى بيراميدز إضافة لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز والمنتخب الوطني ان شريف اكرامي حارس الأهلي اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي والاعلان عنه قبل اعلان الأهلي عدم تجديد التعاقد مع اكرامي.

وقال احمد الشناوي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : اكرامي اختار القرار الصح انه يكمل مشواره لانه قيمة كبيرة وتاريخ وخبرة تحترم، وعن إمكانية انتقال اكرامي لبيراميدز قال الشناوي : اكرامي اخويا وينور أي مكان ووجوده في بيراميدز يضيف للفريق فنيا وخبرة، وانا اعرفه من أيام المنتخب واعرف طباعه انه شخصية محترمة واخ ويشرفني اني اتدرب معاه.

اما عن رحيل الشناوي عن بيراميدز في حالة انضمام اكرامي قال : ساتدرب معه ولن ارحل .

من ناحية اخري أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي الذي انتهت علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي عقب ابلاغ إدارة الأهلي اللاعب بعدم التجديد له ، كان يشعر بالقلق منذ فترة وان إدارة الأهلي لن تقوم بتجديد تعاقدها معه.

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وأضاف شوبير: التقيت مع حسام عاشور منذ فترة في احدي حفلات التكريم واكد لي انه يمتلك قدرة علي الاستمرار في الملاعب لمدة 3 مواسم مقبلة وانه يشعر بالقلق من عدم التجديد وان هناك نية لعدم وجوده بسبب عدم مشاركته حتي في المباريات السهلة واخرها كان وقتها مباراة طنطا.

فيما كشف احمد شوبير كواليس ملف عدم تجديد الأهلي لعقد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عقب اعلان الأهلي القرار النهائي رسميا اليوم.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه التقي مع شريف اكرامي في النادي الأهلي عقب قيام الأخير بكتابة تدوينات علي موقع التغريدات تويتر تفيد بان الموسم الحالي هو الأاخير له مع الأهلي، وأكد شوبير ان اكرامي كان قراره واضحا بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بأن مسئولي الأهلي تأخروا في فتح المفاوضات للتجديد له فضلا عن وصول معلومات لاكرامي بوجود مفاوضات مع بعض الحراس للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

وأضاف شوبير قائلا : شريف قالي يا كابتن كان المفروض الكلام يبقي بدري بس هم اتاخروا اوي وانا علاقتي بفايلر علي المستوي الشخصي جيدة ولكن حاسس بان مفيش رغبة في وجودي.