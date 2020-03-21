شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: الأهلى لم يتحدث معى فى شيء.. ربما بعض الوكلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يتم الحديث من قبل مسئولي الاهلى خلال الفترة الماضية للانضمام للقعلة الحمراء الموسم القادم.

وأوضح أحمد الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " ON TIME SPORT " أنه من الممكن الحديث مع أحد الوكلاء ولكن الحديث معي مباشرة من قبل المسئولين فى الاهلى لم يحدث حتى الان و أنه يتبقى في عقدى موسمين ونصف في فريق بيراميدز لذلك من الصعب الرحيل اله عن طريق مسئولي الفريق " .

وأشار أحمد الشناوى أنه كان يمتلك بعض العروض من الدورى الايطالى خلال الانتقالات الشتوية الماضية ولكن لم يكتب لها النجاح .

قررت إدارة نادي بيراميدز، تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية، والتي كانت مقررة غدا السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقررت إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة، تمديد الراحة السلبية مرة أخرى، في ظل عدم تحديد موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.

وتقرر أن تكون موعد عودة فريق الكرة لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى بداية من يوم ١٣ مارس الجاري بملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وكان الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، قد اخطر اللاعبين بالعودة إلى التدريبات الثلاثاء الماضي، بعد الحصول على راحة يومى الاحد والاثنين قبل أن يتراجع ويخطرهم بمد الراحة السلبية الى اليوم الجمعة، ويأتي قرار المد اليوم للمرة الثالثة.

وتأهل نادى بيراميدز مؤخرا إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد لمواجهة حوريا الغينى يومى 3 و 10 مايو المقبل.